Este design elegante e clássico das luzes de espelho Philips Hue White Ambiance Adore adapta-se a qualquer decoração de casa de banho. Controle soluções de luz com o interruptor Regulador de Hue para Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar, criando a luz perfeita para que se possa maquilhar ou preparar para aquele evento especial. Instale o equipamento horizontalmente ou instale dois verticalmente de ambos os lados do espelho para obter a derradeira luz ambiente.