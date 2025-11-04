Assistência
Grande plano frente de Hue White ambiance Luzes de espelho de casa de banho Adore

Luzes de espelho de casa de banho Adore

Este design elegante e clássico das luzes de espelho Philips Hue White Ambiance Adore adapta-se a qualquer decoração de casa de banho. Controle soluções de luz com o interruptor Regulador de Hue para Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar, criando a luz perfeita para que se possa maquilhar ou preparar para aquele evento especial. Instale o equipamento horizontalmente ou instale dois verticalmente de ambos os lados do espelho para obter a derradeira luz ambiente.

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Hue Dimmer switch incluído
  • LED integrado
  • White
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
    White

    sintético

