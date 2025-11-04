Assistência
Grande plano frente de Hue White ambiance Luzes de espelho de casa de banho Adore

Luzes de espelho de casa de banho Adore

Inclua estas luzes de espelho Philips Hue White ambiance Adore na casa de banho e desfrute de soluções de luz que o ajudam a acordar, ter energia, concentrar-se, ler e descontrair. Utilize o interruptor de regulação da intensidade da luz e crie facilmente a iluminação certa para todos os seus momentos.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Hue Dimmer switch incluído
  • LED integrado
  • Cromado
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Cromado

  • Material

    sintético

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros