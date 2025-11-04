Luzes de espelho de casa de banho Adore
Inclua estas luzes de espelho Philips Hue White ambiance Adore na casa de banho e desfrute de soluções de luz que o ajudam a acordar, ter energia, concentrar-se, ler e descontrair. Utilize o interruptor de regulação da intensidade da luz e crie facilmente a iluminação certa para todos os seus momentos.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Hue Dimmer switch incluído
- LED integrado
- Cromado
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Cromado
Material
sintético