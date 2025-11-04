Assistência
Chrome Adore wall lamp, rectangular shape with rounded edges, glossy finish, integrated light source, compact design.

Luzes de espelho de casa de banho Adore

Obtenha luz branca quente a fria para qualquer momento do dia com o aplique Adore em cromado, concebido especialmente para a casa de banho. Use luz branca brilhante para se preparar de manhã ou reduza-a para um brilho baixo para relaxar no banho após um longo dia.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • LED integrado
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
