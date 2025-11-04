Luzes de espelho de casa de banho Adore
Obtenha luz branca quente a fria para qualquer momento do dia com o aplique Adore em cromado, concebido especialmente para a casa de banho. Use luz branca brilhante para se preparar de manhã ou reduza-a para um brilho baixo para relaxar no banho após um longo dia.
Destaques de produtos
- White ambiance
- LED integrado
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Cromado
Material
sintético