Luzes de espelho de casa de banho Adore
A funcionalidade moderna alia-se a um design clássico fino com o aplique Philips Hue Adore, para Ler, Relaxar, Concentrar e Revitalizar sob a melhor luz. Controle instantaneamente com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth. Adicione um Philips Hue Bridge para aceder a ainda mais funcionalidades.
Destaques de produtos
- White ambiance
- LED integrado
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Metal