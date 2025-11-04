Luzes de espelho de casa de banho Adore
O aplique Adore Philips Hue White ambiance combina o design clássico com a funcionalidade moderna. As soluções de luz permitem Ler, Relaxar, Concentrar e Revitalizar com o Hue Dimmer switch incluído ou a aplicação Hue Bluetooth para controlar instantaneamente. Adicione um Philips Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades. Instale o equipamento horizontalmente ou instale dois verticalmente de ambos os lados do espelho para obter a derradeira luz ambiente.
Destaques de produtos
- White ambiance
- LED integrado
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Metal