Grande plano frente de Hue White ambiance Luzes de espelho de casa de banho Adore

Luzes de espelho de casa de banho Adore

O aplique Adore Philips Hue White ambiance combina o design clássico com a funcionalidade moderna. As soluções de luz permitem Ler, Relaxar, Concentrar e Revitalizar com o Hue Dimmer switch incluído ou a aplicação Hue Bluetooth para controlar instantaneamente. Adicione um Philips Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades. Instale o equipamento horizontalmente ou instale dois verticalmente de ambos os lados do espelho para obter a derradeira luz ambiente.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • LED integrado
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
