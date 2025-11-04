O aplique Adore Philips Hue White ambiance combina o design clássico com a funcionalidade moderna. As soluções de luz permitem Ler, Relaxar, Concentrar e Revitalizar com o Hue Dimmer switch incluído ou a aplicação Hue Bluetooth para controlar instantaneamente. Adicione um Philips Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades. Instale o equipamento horizontalmente ou instale dois verticalmente de ambos os lados do espelho para obter a derradeira luz ambiente.