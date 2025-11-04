Assistência
White ambiance smart bulb with a rounded shape, warm light emission, metallic screw base, and matte white finish. Text reads white ambiance 800.

Pacote de 1, E27

Desfrute de luz fria, luz quente e todas as tonalidades pelo meio com esta lâmpada LED inteligente E27. Ideal para maioria dos equipamentos de luz, esta lâmpada oferece regulação instantânea.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Bluetooth ativado
  • Hue Bridge ativada
  • Luz branca quente a fria
  • Controlo instantâneo através de Bluetooth
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações

  • Dimensões (PxAxD)

    60x110

Características da luz

