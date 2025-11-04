Pacote de 1, E27
Desfrute de luz fria, luz quente e todas as tonalidades pelo meio com esta lâmpada LED inteligente E27. Ideal para maioria dos equipamentos de luz, esta lâmpada oferece regulação instantânea.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Luz branca quente a fria
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
60x110