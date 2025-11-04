Pacote de 3 focos encastrados Milliskin
O foco embutido em alumínio Milliskin Philips Hue White Ambiance integra-se perfeitamente no ambiente envolvente ao mesmo tempo que proporciona um luz branca quente a fria. Controle instantaneamente com Bluetooth ou descubra mais funcionalidades de iluminação inteligentes com uma Hue Bridge.
Destaques de produtos
- White ambiance
- 1 x lâmpada GU10
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Prateado
Material
sintético