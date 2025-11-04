Pacote duplo E14
Inclua estas duas lâmpadas de candelabro inteligentes com luz desde branca quente até natural branca fria para o ajudar a relaxar, ler, concentrar-se ou revitalizar-se. Controlo instantâneo através de Bluetooth numa divisão ou emparelhamento com uma Ponte Hue para desbloquear o conjunto completo de funcionalidades.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Luz branca quente a fria
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
39x117