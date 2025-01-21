*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Pacote duplo E27
Tenha luz branca quente a fria em sua casa com duas lâmpadas inteligentes E27. Use a luz fria para lhe dar energia pela manhã e tons quentes para relaxar à noite. Conecte à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo de iluminação inteligente.
Destaques de produtos
- White ambiance
- É necessária uma Hue Bridge
- 2 x lâmpada E27
- Luz branca quente a fria
- Intensidade regulável
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Crie o ambiente com luzes inteligentes brancas suaves a frias
Tem mais de 50 000 tonalidades de luz branca suave a fria para criar o ambiente certo para trabalhar, jogar ou relaxar, não interessa a que horas. Comece a manhã com o pé direito com uma luz branca fria e brilhante, energética, ou relaxe à noite com tons dourados.
Desfrute da iluminação inteligente certa para as tarefas diárias
Simplifique o seu dia com quatro efeitos de luz predefinidos, especialmente concebidos para as suas tarefas diárias. Dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã e a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de um bom livro e a sentir-se descansado.
Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes
A aplicação Hue oferece controlo total sobre as suas luzes, mesmo que não esteja em casa. Ligue e desligue as luzes remotamente só com a aplicação para garantir que tem a casa sempre iluminada como quiser.
Controle as luzes com a voz
Ao conectar à Ponte Hue, pode emparelhar as luzes com a Alexa, o Apple HomeKit e o Assistente Google e controlar as luzes apenas com a voz. Os comandos de voz simples permitem-lhe ligar e desligar as luzes, reduzir ou aumentar a intensidade das luzes, e até definir um efeito de luz.
Conecte à Ponte Hue para ter total controlo de iluminação inteligente
Este produto requer uma ligação à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo inteligente. Controle as luzes com a aplicação Philips Hue, defina temporizadores, rotinas, adicione ou remova luzes e muito mais. *Ponte Hue vendida em separado
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
62x110