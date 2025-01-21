Assistência
Grande plano frente de Hue White ambiance Pacote duplo E27

Pacote duplo E27

Tenha luz branca quente a fria em sua casa com duas lâmpadas inteligentes E27. Use a luz fria para lhe dar energia pela manhã e tons quentes para relaxar à noite. Conecte à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo de iluminação inteligente.

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • É necessária uma Hue Bridge
  • 2 x lâmpada E27
  • Luz branca quente a fria
  • Intensidade regulável
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto
Crie o ambiente com luzes inteligentes brancas suaves a frias

Crie o ambiente com luzes inteligentes brancas suaves a frias

Tem mais de 50 000 tonalidades de luz branca suave a fria para criar o ambiente certo para trabalhar, jogar ou relaxar, não interessa a que horas. Comece a manhã com o pé direito com uma luz branca fria e brilhante, energética, ou relaxe à noite com tons dourados.

Desfrute da iluminação inteligente certa para as tarefas diárias

Desfrute da iluminação inteligente certa para as tarefas diárias

Simplifique o seu dia com quatro efeitos de luz predefinidos, especialmente concebidos para as suas tarefas diárias. Dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã e a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de um bom livro e a sentir-se descansado.

Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes

Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes

A aplicação Hue oferece controlo total sobre as suas luzes, mesmo que não esteja em casa. Ligue e desligue as luzes remotamente só com a aplicação para garantir que tem a casa sempre iluminada como quiser.

Controle as luzes com a voz

Controle as luzes com a voz

Ao conectar à Ponte Hue, pode emparelhar as luzes com a Alexa, o Apple HomeKit e o Assistente Google e controlar as luzes apenas com a voz. Os comandos de voz simples permitem-lhe ligar e desligar as luzes, reduzir ou aumentar a intensidade das luzes, e até definir um efeito de luz.

Conecte à Ponte Hue para ter total controlo de iluminação inteligente

Conecte à Ponte Hue para ter total controlo de iluminação inteligente

Este produto requer uma ligação à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo inteligente. Controle as luzes com a aplicação Philips Hue, defina temporizadores, rotinas, adicione ou remova luzes e muito mais. *Ponte Hue vendida em separado

Especificações

Dimensões da lâmpada

  • Dimensões (PxAxD)

    62x110

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Características da luz

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho