Plafon Adore Bathroom
Inclua um plafon Philips Hue White ambiance Adore na sua casa de banho e desfrute de soluções de luz que o ajudam a acordar, ter energia, concentrar-se, ler e descontrair. Utilize o interruptor de regulação da intensidade da luz e crie facilmente o ambiente certo para todos os seus momentos.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Hue Dimmer switch incluído
- LED integrado
- Cromado
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Cor
Cromado
Material
Metal