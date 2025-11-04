Plafon Adore Bathroom
O plafon Adore Philips Hue White ambiance permite Ler, Relaxar, Concentrar e Revitalizar com a luz certa ao longo do dia. Controle instantaneamente com o Hue Dimmer switch incluído ou via aplicação Bluetooth. Estabeleça ligação a uma Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades de iluminação inteligente.
Destaques de produtos
- White ambiance
- LED integrado
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Cromado
Material
Metal