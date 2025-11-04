Assistência
Plafon Being

Desfrute de um brilho suave com o Plafon Being em branco Philips Hue White ambiance. Os círculos finos em alumínio emitem luz branca quente a fria em três direções. Controle instantaneamente com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth. Aceda a mais funcionalidades de iluminação inteligentes com uma Hue Bridge.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • LED integrado
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    Metal

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Especificações técnicas

Compatível com

Outros