Plafon Being
Desfrute de um brilho suave com o Plafon Being Philips Hue White ambiance em prateado. Os círculos finos em alumínio emitem luz branca quente a fria em três direções. Controle instantaneamente com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth. Aceda a mais funcionalidades de iluminação inteligentes com uma Hue Bridge.
Destaques de produtos
- White ambiance
- LED integrado
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Alumínio
Material
Metal
Plástico