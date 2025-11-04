Plafon Cher
O plafon embutido Cher em preto Philips Hue White ambiance oferece luz branca quente a fria e um design redondo que oferece uma distribuição mais ampla da luz. Controle instantaneamente com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth, ou adicione uma Hue Bridge para aceder a ainda mais funcionalidades.
Destaques de produtos
- White ambiance
- LED integrado
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético