Plafon Fair
Inclua o plafon de luz ambiente branca Fair da Philips Hue no seu sistema Philips Hue e desfrute de luz branca natural que o ajuda a acordar, ter energia, concentrar-se, ler e descontrair. Desfrute deste plafon com um design elegante que se adapta a qualquer decoração interior
Destaques de produtos
- White ambiance
- Hue Dimmer switch incluído
- LED integrado
- Preto
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Vidro