Plafon Fair
Com uma luz única que ilumina para cima e para baixo, o plafon branco Fair Philips Hue White ambiance oferece luz branca quente a fria e soluções de luz incorporadas. Controle instantaneamente com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth. Estabeleça ligação a uma Hue Bridge para desfrutar de mais funcionalidades de iluminação inteligentes.
Destaques de produtos
- White ambiance
- LED integrado
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
White
Material
Metal