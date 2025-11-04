Assistência
Ceiling-mounted round smart light fixture, product box with visible text, and a white wireless remote control.

Plafon Still

Inclua o plafon de luz ambiente branca Still da Philips Hue no seu sistema Philips Hue e desfrute de luz branca natural que o ajuda a acordar, ter energia, concentrar-se, ler e descontrair. Desfrute deste plafon com um design elegante que se adapta a qualquer decoração interior

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Hue Dimmer switch incluído
  • LED integrado
  • Alumínio
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Alumínio

  • Material

    Metal

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros