Plafon Struana para casa de banho
Concebida especificamente para a casa de banho com uma classificação IP44, o plafon Struana Philips Hue White ambiance oferece a luz branca quente a fria certa para as suas rotinas diárias. Controle instantaneamente com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth, ou estabeleça ligação a uma Hue Bridge para aceder a mais funcionalidades.
Destaques de produtos
- White ambiance
- LED integrado
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
sintético