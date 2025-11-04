Starter kit E27
Desfrute de cenários relaxantes e energizantes ou crie as suas próprias rotinas de imediato com o kit inicial Hue White Ambiance, que inclui a Hue Bridge, 2 lâmpadas inteligentes que disponibilizam todo o espetro de luz branca e um Dimmer switch.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Luz branca quente a fria
- Hue Bridge incluída
- Controlo por aplicação ou voz*
- Hue Dimmer switch incluído
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
60x110