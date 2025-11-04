Starter kit E27
Desfrute de cenários relaxantes e energizantes ou crie as suas próprias rotinas de imediato com o kit inicial E27 Hue White Ambiance, que inclui a Hue Bridge, 3 lâmpadas inteligentes que disponibilizam todo o espetro de luz branca e um Hue Smart button.
Destaques de produtos
- ±10 anos de vida útil
- Regulação da intensidade da luz sem fios instantânea
- Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
- Luz branca quente a fria
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
60x110