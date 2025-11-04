Suspensão Amaze
A suspensão Amaze Philips Hue White ambiance em preto conta um design exclusivo que se integra em qualquer cozinha ou sala de jantar. Obtenha uma luz branca quente a fria natural e soluções de luz incorporadas via Bluetooth ou com o Hue Dimmer switch incluído. Aceda a mais funcionalidades de iluminação inteligentes com uma Hue Bridge.
Destaques de produtos
- White ambiance
- LED integrado
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Metal