A suspensão Amaze Philips Hue White ambiance em branco conta com um design exclusivo que se integra em qualquer cozinha ou sala de jantar. Obtenha uma luz branca quente a fria natural e soluções de luz incorporadas via Bluetooth ou o Hue Dimmer switch incluído. Aceda a mais funcionalidades de iluminação inteligentes com uma Hue Bridge. Instale o equipamento horizontalmente ou instale dois verticalmente de ambos os lados do espelho para obter a derradeira luz ambiente.