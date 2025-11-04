Assistência
A white pendant smart light, wireless remote control, and product packaging with the text Light for your moments, from warm to cool white.

Suspensão Amaze

Inclua a suspensão de luz ambiente branca Amaze da Philips Hue no seu sistema Philips Hue e desfrute de luz branca natural que o ajuda a acordar, ter energia, concentrar-se, ler e descontrair. Desfrute desta suspensão com um design único que se adapta a qualquer decoração interior.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Hue Dimmer switch incluído
  • LED integrado
  • White
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    Metal

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Especificações técnicas

Compatível com

Outros