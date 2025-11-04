Suspensão Being
Com a suspensão Being de luz ambiente Philips Hue White, pode controlar facilmente as suas rotinas de luz para cada momento do dia. Utilize o interruptor de regulação da intensidade da luz para obter a luz ideal para o ajudar a descontrair, ler, concentrar-se ou ter energia
Destaques de produtos
- White ambiance
- Hue Dimmer switch incluído
- LED integrado
- Alumínio
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Cor
Alumínio
Material
Metal
Plástico