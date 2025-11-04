Assistência
Being Hue pendant light, circular shape, white color, suspended by cables, matte finish, no visible switches or ports.

Suspensão Being

Com a suspensão Being de luz ambiente Philips Hue White, pode controlar facilmente as suas rotinas de luz para cada momento do dia. Utilize o interruptor de regulação da intensidade da luz para obter a luz ideal para o ajudar a descontrair, ler, concentrar-se ou ter energia

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Hue Dimmer switch incluído
  • LED integrado
  • White
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    Metal

    Plástico

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Especificações técnicas

Compatível com

Outros