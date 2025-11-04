Suspensão Cher
A suspensão Cher Philips Hue White ambiance em preto oferece luz branca quente a fria para o ajudar a Ler, Relaxar, Concentrar e Revitalizar durante o seu dia. Controle instantaneamente com o Hue dimmer switch incluído ou via Hue Bluetooth, ou adicione uma Hue Bridge para aceder a um conjunto ainda maior de funcionalidades de iluminação inteligentes.
Destaques de produtos
- White ambiance
- LED integrado
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
sintético