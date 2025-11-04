Assistência
Grande plano frente de Hue White ambiance Suspensão Devote

Suspensão Devote

Obtenha milhares de sombras de luz branca quente a fria com o elegante design da suspensão Devote Philips Hue White ambiance. Controle instantaneamente com a aplicação Philips Hue Bluetooth ou adicione uma Hue Bridge para aceder ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligentes.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White ambiance
  • Inclui lâmpada LED E27
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    Metal

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros