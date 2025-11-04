Suspensão Devote
Obtenha milhares de sombras de luz branca quente a fria com o elegante design da suspensão Devote Philips Hue White ambiance. Controle instantaneamente com a aplicação Philips Hue Bluetooth ou adicione uma Hue Bridge para aceder ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligentes.
Destaques de produtos
- White ambiance
- Inclui lâmpada LED E27
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Metal
sintético