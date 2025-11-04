Suspensão Fair
A suspensão Fair Philips Hue White ambiance em preto conta com iluminação ascendente e descendente em luz branca quente a fria e soluções de luz incorporadas para as rotinas diárias. Controle instantaneamente com o Hue Dimmer switch incluído ou via Bluetooth. Estabeleça ligação a uma Hue Bridge para desfrutar de mais funcionalidades de iluminação inteligentes.
Destaques de produtos
- White ambiance
- LED integrado
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Inclui interruptor de regulação da intensidade da luz
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Vidro