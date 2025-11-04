Suspensão Phoenix
O plafon Phoenix da gama hue da Philips fornece-lhe luz LED branca suave a fria de intensidade regulável para combinar com os seus momentos diários. Ligue-o à sua rede Wi-Fi doméstica através da ponte hue (não incluída) para um controlo sem esforço através do seu dispositivo inteligente.
Destaques de produtos
- White ambiance
- LED integrado
- White
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
- Controlar com a voz *
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Metal