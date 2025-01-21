Estilo tradicional e funcionalidades modernas de iluminação inteligente com lâmpada de vela branca regulável Philips Hue. Desfrute de luz branca quente a fria para criar o ambiente perfeito e complementar a decoração da sua casa. A regulação ultrabaixa permite reduzir a luz da lâmpada para apenas 0,2% do brilho total para um brilho muito suave. A última geração desta elegante lâmpada de design de dupla camada apresenta funcionalidades novas e melhoradas, incluindo luz natural de espetro total que leva a sensação da luz do dia para sua casa. Relaxe com tons quentes de pôr do sol estival ou revitalize-se com tons brancos nítidos de céu invernal. A lâmpada é agora 40% mais energeticamente eficiente do que a geração anterior e a compatibilidade com Matter fornece uma conectividade perfeita com outros dispositivos de casa inteligente. Ainda mais funcionalidades com uma Hue Bridge.