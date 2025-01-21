Usufrua dos benefícios da luz natural em sua casa com a nossa lâmpada mais inteligente até agora, redesenhada para utilizar menos 40% de energia e equipada com a correspondência de cores precisa Chromasync™, bem como luz branca de espetro total. Obtenha a cor ou o tom de luz branca ideal e, em seguida, personalize ainda mais com a regulação ultrabaixa, desde o brilho total até 0,2%.