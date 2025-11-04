Assistência
Black Liane wall lamp with rectangular shape and matte finish, emitting pink light from the vertical fixture. No visible switches or ports.

Aplique Liane

O aplique Liane tem um design elegante e produz um efeito de luz indireta. Crie a atmosfera perfeita, com qualquer tom de luz branca ou colorida. Funciona como uma luz autónoma ou pode ser integrado no seu sistema de iluminação inteligente com a Hue Bridge.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • LED integrado
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
