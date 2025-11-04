Assistência
Attract wall lantern, cylindrical shape, black matte finish, transparent shade, visible LED light source, mounted on wall.

Aplique para exterior Attract

Com um abajur em vidro e um efeito de luz único que emite um subtil arco de luz colorida na parede, a lanterna de parede Attract para exterior é um complemento tradicional e ao mesmo tempo moderno para o seu alpendre, jardim ou passadiço de frente de casa.

Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • É necessária uma Hue Bridge
  • LED integrado
  • Luz branca e colorida
  • Alimentação pela rede
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
