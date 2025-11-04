Aplique para exterior Attract
Com um abajur em vidro e um efeito de luz único que emite um subtil arco de luz colorida na parede, a lanterna de parede Attract para exterior é um complemento tradicional e ao mesmo tempo moderno para o seu alpendre, jardim ou passadiço de frente de casa.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- É necessária uma Hue Bridge
- LED integrado
- Luz branca e colorida
- Alimentação pela rede
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Vidro