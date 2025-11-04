Aplique Sana
O aplique Sana tem um design elegante e produz um efeito de luz indireta. Crie a atmosfera perfeita, com qualquer tom de luz branca ou colorida. Funciona como uma luz autónoma ou pode ser integrado no seu sistema de iluminação inteligente com a Hue Bridge.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- LED integrado
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Alumínio