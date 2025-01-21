Ilumine as suas entradas, o pátio e as paredes do jardim com branco regulável e luz colorida com a lanterna de parede de exterior Turaco. Traga um brilho difuso com iluminação funcional para as atividades no exterior ou ajuste a lanterna para qualquer cor para criar um ambiente agradável para as refeições ao ar livre. Controle o pedestal Turaco sem esforço com a aplicação Hue e os assistentes inteligentes utilizando uma Hue Bridge ou Bridge Pro. A conectividade de rede Zigbee com uma Bridge significa que não há acesso não autorizado ao seu ecossistema de luzes inteligentes. A compatibilidade com Matter permite uma integração mais simples e perfeita com dispositivos de outras marcas. O pacote inclui buchas e parafusos para a instalação.