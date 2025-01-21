*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Barra de luz linear Perifo
Dê cor aos espaços maiores! Encaixe a barra de luz linear em preto numa calha Perifo para encher a divisão com luz difusa. Apenas para iluminação em calha Perifo.
Destaques de produtos
- ±10 anos de vida útil
- Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
- Luz branca e colorida
- 1700 lúmenes
- 29 watts
Requer uma Philips Hue Bridge
Ligue as suas luzes Philips Hue com a tecnologia de ponte, para controlar as luzes a partir do seu smartphone ou tablet através da aplicação Philips Hue.
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Metal
sintético