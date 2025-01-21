Assistência
Grande plano frente de Hue White and color ambiance Barra de luz linear Perifo

Barra de luz linear Perifo

Dê cor aos espaços maiores! Encaixe a barra de luz linear em preto numa calha Perifo para encher a divisão com luz difusa. Apenas para iluminação em calha Perifo.

Destaques de produtos

  • ±10 anos de vida útil
  • Compatível com Bluetooth e Hue Bridge
  • Luz branca e colorida
  • 1700 lúmenes
  • 29 watts
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto
Requer uma Philips Hue Bridge

Requer uma Philips Hue Bridge

Ligue as suas luzes Philips Hue com a tecnologia de ponte, para controlar as luzes a partir do seu smartphone ou tablet através da aplicação Philips Hue.

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Preto

  • Material

    Metal

    sintético

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho