Base Lighstrip Plus V3
Adicione uma LightStrip Plus ao seu sistema Philips Hue e crie uma experiência envolvente em balcões de bar ou armários e por trás de sistemas de entretenimento. A LightStrip Plus oferece a flexibilidade para dobrar, cortar e aumentar para a aplicação da sua escolha.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- É necessária uma Hue Bridge
- 1x 2 metros de faixa de luz
- 1x unidade de fonte de iluminação
- Luz branca e colorida
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Silicone