O candeeiro de mesa Play é o primeiro passo ideal para entrar no mundo do entretenimento Hue. Sincronize-o com filmes, jogos e música no ecrã da sua TV para criar gradiente colorido de efeitos de iluminação de parede que se adaptam a toda a ação no ecrã. Adicione mais luzes Hue à área de entretenimento para uma experiência de iluminação envolvente verdadeiramente imersiva com correspondência de cores precisa graças ao Chromasync. O perfil compacto do candeeiro de mesa Play, de 60 cm de altura, adapta-se na perfeição a todos os lados do ecrã da TV, em escritórios de trabalho ou jogo, para ver sem interrupções.