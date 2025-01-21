Grande plano frente de Hue White and color ambiance Cand. de mesa Hue Play

Cand. de mesa Hue Play

O candeeiro de mesa Play é o primeiro passo ideal para entrar no mundo do entretenimento Hue. Sincronize-o com filmes, jogos e música no ecrã da sua TV para criar gradiente colorido de efeitos de iluminação de parede que se adaptam a toda a ação no ecrã. Adicione mais luzes Hue à área de entretenimento para uma experiência de iluminação envolvente verdadeiramente imersiva com correspondência de cores precisa graças ao Chromasync. O perfil compacto do candeeiro de mesa Play, de 60 cm de altura, adapta-se na perfeição a todos os lados do ecrã da TV, em escritórios de trabalho ou jogo, para ver sem interrupções.

Destaques de produtos

  • Efeito de luz gradiente RGBWWIC
  • Correspondência de cores precisa Chromasync
  • Concebido para instalação fácil
  • Ligar via HDMI sync box ou aplicação de TV
  • Controle e personalize com a Hue Bridge
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Localizar um manual de produto

Especificações

Características da lâmpada

  • Intensidade regulável

    Sim

Design e acabamento

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

A câmara

Compatível com

Outros