Grande plano frente de Hue White and color ambiance Cand. pé alto compacto Hue Play

Cand. pé alto compacto Hue Play

O candeeiro de pé alto Play é o primeiro passo ideal para entrar no mundo do entretenimento Hue. Sincronize-o com filmes, jogos e música no ecrã da sua TV para criar gradiente colorido de efeitos de iluminação de parede que se adaptam a toda a ação no ecrã. Adicione mais luzes Hue à área de entretenimento para uma experiência de iluminação envolvente verdadeiramente imersiva com correspondência de cores precisa graças ao Chromasync. O candeeiro de pé alto Play, com um perfil elegante de 122 cm de altura, integra-se perfeitamente em ambos os lados do móvel da TV ou atrás do sofá para uma visualização desobstruída.

Destaques de produtos

  • Efeito de luz gradiente RGBWWIC
  • Correspondência de cores precisa Chromasync
  • Concebido para instalação fácil
  • Ligar via HDMI sync box ou aplicação de TV
  • Controle e personalize com a Hue Bridge
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Especificações

Características da lâmpada

  • Intensidade regulável

    Sim

Design e acabamento

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

A câmara

O interruptor

Compatível com

Outros