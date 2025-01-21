O candeeiro de pé alto Play é o primeiro passo ideal para entrar no mundo do entretenimento Hue. Sincronize-o com filmes, jogos e música no ecrã da sua TV para criar gradiente colorido de efeitos de iluminação de parede que se adaptam a toda a ação no ecrã. Adicione mais luzes Hue à área de entretenimento para uma experiência de iluminação envolvente verdadeiramente imersiva com correspondência de cores precisa graças ao Chromasync. O candeeiro de pé alto Play, com um perfil elegante de 135 cm de altura, integra-se perfeitamente em ambos os lados do móvel da TV ou atrás do sofá para uma visualização desobstruída.