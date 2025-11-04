Candeeiro de mesa Beyond
Este elegante candeeiro de mesa LED Beyond da gama hue da Philips combina uma iluminação ambiente para criar efeitos com uma iluminação de tarefas branca suave. Este liga-se à sua rede doméstica sem fios para um controlo instantâneo e completo da iluminação da sua casa a partir do seu dispositivo inteligente.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- LED integrado
- White
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
- Controlar com a voz *
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Vidro