Assistência
White table lamp with dome-shaped shade, round base, and slim stem, featuring a matte finish and compact design.

Candeeiro de mesa Beyond

Este elegante candeeiro de mesa LED Beyond da gama hue da Philips combina uma iluminação ambiente para criar efeitos com uma iluminação de tarefas branca suave. Este liga-se à sua rede doméstica sem fios para um controlo instantâneo e completo da iluminação da sua casa a partir do seu dispositivo inteligente.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • LED integrado
  • White
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
  • Controlar com a voz *
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    Vidro

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros