Candeeiro de mesa Flourish
Obtenha uma luz potente para qualquer ocasião com o candeeiro de mesa Flourish, que lhe permite definir uma luz colorida quente a fria. Funciona como uma luz autónoma ou pode ser integrado no seu sistema de iluminação inteligente com a Hue Bridge.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- Inclui lâmpada LED E27
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Vidro