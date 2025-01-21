O elegante abajur artesanal de vidro Flourish proporciona uma luz difusa branca regulável e colorida para qualquer ocasião ou atividade. Obtenha luz quente para relaxar, luz fria para se concentrar e luz colorida para criar o ambiente perfeito. A compatibilidade com Matter permite uma integração mais simples e perfeita com dispositivos de outras marcas. Controle o candeeiro de mesa Flourish sem esforço com a aplicação Hue e os assistentes inteligentes utilizando uma Hue Bridge ou Bridge Pro. A conectividade de rede Zigbee significa que não há acesso não autorizado ao seu ecossistema de luzes inteligentes.