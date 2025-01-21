Candeeiro de mesa Flourish
O elegante abajur artesanal de vidro Flourish proporciona uma luz difusa branca regulável e colorida para qualquer ocasião ou atividade. Obtenha luz quente para relaxar, luz fria para se concentrar e luz colorida para criar o ambiente perfeito. A compatibilidade com Matter permite uma integração mais simples e perfeita com dispositivos de outras marcas. Controle o candeeiro de mesa Flourish sem esforço com a aplicação Hue e os assistentes inteligentes utilizando uma Hue Bridge ou Bridge Pro. A conectividade de rede Zigbee significa que não há acesso não autorizado ao seu ecossistema de luzes inteligentes.
Destaques de produtos
- Luz branca e colorida regulável
- Inclui lâmpada A60 de 1100 lúmenes
- Controlo por aplicação e por voz
- Compatível com Zigbee e Matter
- Abajur de vidro feito à mão
Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias
Simplifique o seu dia e torne-o mais agradável com quatro soluções de luz predefinidas, especialmente concebidos para as suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. Os dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã ou a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de uma leitura confortável ou a sentir-se descansado.
Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge
A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.
Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria
Estas lâmpadas e equipamentos de luz oferecem tonalidades de luz branca suave a fria diferentes. Com total regulação da intensidade de luzes noturnas brilhantes a suaves, pode ajustar as suas luzes para aperfeiçoar as sombras e o brilho da luz para as suas necessidades diárias.
Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth
O Philips Hue com Bluetooth é a forma mais fácil de começar a utilizar a iluminação inteligente. Crie o ambiente instantaneamente com lâmpadas LED com Bluetooth e a aplicação Hue Bluetooth, que permite controlar até 10 luzes na mesma divisão.
Controle as luzes com a voz*
A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.
Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida
Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Vidro