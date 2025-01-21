Assistência
Grande plano frente de Hue White and color ambiance Candeeiro de mesa Flourish

Candeeiro de mesa Flourish

O elegante abajur artesanal de vidro Flourish proporciona uma luz difusa branca regulável e colorida para qualquer ocasião ou atividade. Obtenha luz quente para relaxar, luz fria para se concentrar e luz colorida para criar o ambiente perfeito. A compatibilidade com Matter permite uma integração mais simples e perfeita com dispositivos de outras marcas. Controle o candeeiro de mesa Flourish sem esforço com a aplicação Hue e os assistentes inteligentes utilizando uma Hue Bridge ou Bridge Pro. A conectividade de rede Zigbee significa que não há acesso não autorizado ao seu ecossistema de luzes inteligentes.

Destaques de produtos

  • Luz branca e colorida regulável
  • Inclui lâmpada A60 de 1100 lúmenes
  • Controlo por aplicação e por voz
  • Compatível com Zigbee e Matter
  • Abajur de vidro feito à mão
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto
Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias

Obtenha soluções de luz perfeitas para as suas atividades diárias

Simplifique o seu dia e torne-o mais agradável com quatro soluções de luz predefinidas, especialmente concebidos para as suas tarefas diárias: Energizar, Concentrar, Ler e Relaxar. Os dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã ou a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de uma leitura confortável ou a sentir-se descansado.

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge

A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.

Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Estas lâmpadas e equipamentos de luz oferecem tonalidades de luz branca suave a fria diferentes. Com total regulação da intensidade de luzes noturnas brilhantes a suaves, pode ajustar as suas luzes para aperfeiçoar as sombras e o brilho da luz para as suas necessidades diárias.

Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth

Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth

O Philips Hue com Bluetooth é a forma mais fácil de começar a utilizar a iluminação inteligente. Crie o ambiente instantaneamente com lâmpadas LED com Bluetooth e a aplicação Hue Bluetooth, que permite controlar até 10 luzes na mesma divisão.

Controle as luzes com a voz*

Controle as luzes com a voz*

A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida

Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    Vidro

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros