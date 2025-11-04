Assistência
A smart lamp with a purple top, power cable, and text stating Bridge not included and Requires a hue starter kit.

Candeeiro de mesa Iris

Adicione um Philips Hue Bloom ao seu sistema e transforme a sua casa com luzes coloridas e brancas de alta qualidade. Crie luz ambiente indirecta e realce a mobília ou as características da sua casa. Coloque-o onde houver uma tomada eléctrica disponível.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • LED integrado
  • White
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
  • Controlar com a voz *
    Transparente

    sintético

