Assistência
Grande plano frente de Hue White and color ambiance Candeeiro de pé alto Signe

Candeeiro de pé alto Signe

Adicione o ambiente de 16 milhões de cores, uma luz branca quente a fria e um estilo moderno a qualquer divisão com o candeeiro de pé alto Signe. Funciona como uma luz autónoma ou pode ser integrado no seu sistema de iluminação inteligente com a Hue Bridge.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • LED integrado
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Alumínio

  • Material

    Alumínio

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros