Candeeiro de pé alto Signe
Adicione o ambiente de 16 milhões de cores, uma luz branca quente a fria e um estilo moderno a qualquer divisão com o candeeiro de pé alto Signe. Funciona como uma luz autónoma ou pode ser integrado no seu sistema de iluminação inteligente com a Hue Bridge.
Destaques de produtos
- LED integrado
- Controlo Bluetooth através da aplicação
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Alumínio
Material
Alumínio