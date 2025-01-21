Design arquitetónico premium e iluminação inteligente fornecidos em conjunto com o candeeiro de pé Signe gradient. É uma peça de design elegante criada para se integrar perfeitamente na arquitetura da sua casa com uma sofisticação discreta. Coloque o seu perfil minimalista e ultrafino na vertical contra as paredes da sala de estar, do quarto ou do escritório, ligue-o à tomada e deixe que a sua luz destaque os elementos da divisão. A tecnologia gradiente avançada banha suavemente as paredes com gradientes de luz, conferindo conforto e profundidade ao espaço. Alterne sem esforço entre tons de luz branca quente para um ambiente relaxante e gradientes de cores decorativas suaves para criar a atmosfera perfeita. O candeeiro de pé Signe gradient é fabricado em alumínio preto de alta precisão, criando um visual requintado e minimalista. A premiada aplicação Hue oferece-lhe controlo inteligente, automações e cenários personalizados adaptados ao seu estilo de vida.