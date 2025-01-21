O candeeiro pendente Signe gradient une o design arquitetónico premium a uma iluminação inteligente. É uma peça de design elegante criada para se integrar perfeitamente na arquitetura da sua casa com uma sofisticação discreta. Pendure o seu candeeiro minimalista e ultrafino no teto e ligue-o a uma tomada de parede. Rode e deslize a luz para cima ou para baixo no cabo para realçar os detalhes arquitetónicos. O resultado é uma luz que parece flutuar, criando um elemento decorativo de uma beleza discreta para a cozinha, a sala de estar ou o quarto. A tecnologia gradiente avançada banha suavemente as paredes com gradientes de luz, conferindo conforto e profundidade ao espaço. Altere facilmente entre tons de branco quente para relaxar e gradientes de cores suaves e decorativas para criar o ambiente desejado. O candeeiro pendente Signe gradient é fabricado em alumínio preto com engenharia de precisão, conferindo-lhe um aspeto requintado e cuidado. A aplicação Hue premiada oferece controlo inteligente, automatizações e cenários personalizados, adaptados ao seu estilo de vida.