Design arquitetónico premium e iluminação inteligente fornecidos em conjunto com o candeeiro suspenso Signe gradient. É uma peça de design elegante criada para se integrar perfeitamente na arquitetura da sua casa com uma sofisticação discreta. Suspenda o seu perfil minimalista e ultrafino horizontalmente a partir do teto e rode-o para direcionar a luz para elementos arquitetónicos. O efeito é uma luz que parece flutuar, criando um elemento decorativo belo e minimalista para a cozinha, escritório ou salas de estar. A tecnologia gradiente avançada banha suavemente as paredes com gradientes de luz, conferindo conforto e profundidade ao espaço. Alterne sem esforço entre tons de luz branca quente para um ambiente relaxante, luz direta branca fria e funcional para tarefas diárias, e gradientes de cores decorativas suaves para criar a atmosfera perfeita. O candeeiro suspenso Signe gradient é fabricado em alumínio preto de alta precisão, criando um visual requintado e minimalista. A premiada aplicação Hue oferece-lhe controlo inteligente, automações e cenários personalizados adaptados ao seu estilo de vida.